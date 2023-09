Luciana Littizzetto scrive a Filippa Lagerback: la foto con dedica per i suoi 50 anni

Filippa Lagerback compie 50 anni e i social diventano specchio dell'affetto dei suoi follower. "Mi dicono che ora è vero..." ha scritto la modella svedese, moglie di Daniele Bossari e volto ormai storico di Che Tempo Che Fa, a corredo della foto che su Instagram la mostra sorridente con una torta di compleanno simbolo di un'età meravigliosamente esibita. Migliaia gli auguri da parte di amici e fan: "Ti hanno mentito, non è possibile!" scherza Alessia Mancini; "Impossibile", scrive Elena Santarelli pure lei a sottolineare la bellezza senza tempo di Filippa che il prossimo 15 ottobre tornerà in tv con tutta la squadra del programma di Fabio Fazio trasferitosi sul Nove. Tra loro non mancherà certo Luciana Littizzetto, protagonista indiscussa insieme al conduttore e autore di Che Tempo Che Fa, che in occasione dei 50 anni della modella con cui lavora fianco a fianco da anni, ha postato sul suo account una foto dedicata proprio alla festeggiata.

"Buon compleanno gemella diversa! Sii sempre gnocca, dentro e fuori", ha scritto la comica torinese a corredo della divertente immagine che mostra entrambe mentre ridono divertite nello studio televisivo con un buffo cappello uguale. "Ti adoro", è stato il commento di Filippa che così ha confermato l'amicizia personale che la lega a Lucianina. Il pensiero ha suscitato le reazioni divertite dei fan di entrambe, tra cui anche l'account di Che Tempo Che Fa che per loro ha lasciato l'emoji di un cuore rosso simbolo di affetto.