Filippa Lagerbäck, la crisi per la depressione di Bossari: "È stato più facile quando ha avuto il tumore"

L'amore vero si vede nelle difficoltà. Su questo non ha dubbi Filippa Lagerbäck, sposata dal 2018 con Daniele Bossari, padre di sua figlia Stella. La conduttrice non ha mai smesso di stargli accanto e insieme hanno superato alcuni momenti bui, uno in particolare.

"Ha avuto due travagli duri" racconta al Corriere della Sera, tornando a parlare di quegli anni: "Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell'assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato". È stata molto dura, continua: "La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l'avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua 'serratura': era lui che doveva trovare le risposte giuste".

I rapporti con Fazio e Littizzetto

Filippa Lagerbäck, da 18 anni nel programma "Che tempo che fa", seguirà Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul Nove. Con loro i rapporti sono ottimi, anche se non così stretti fuori dallo studio televisivo: "Noi tre ci sosteniamo a vicenda - spiega ancora nell'intervista - non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme". 49 anni tra un mese, la conduttrice commenta così il tempo che passa: "I 40 anni non mi hanno toccato, invece i 50 sono tosti: fai un bilancio e pensi al futuro. Contano anche le frasi: l'affascinante cinquantenne; è ancora una bella donna; sessant'anni, ma non li dimostra. Che palle! Non si sente mai dire lo stesso sugli uomini. La mia idea? Bisogna saper invecchiare con dignità".