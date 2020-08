Filippo Bisciglia scrive alle coppie di Temptation Island: “Ecco cosa mi è dispiaciuto di più”

L’edizione appena conclusa di Temptation Island rimarrà nella storia nel programma per via della totale assenza di contatto fisico tra Filippo Bisciglia e i fidanzati protagonisti del reality che, alla fine dei falò di confronto, trovavano sempre nel conduttore la certezza di un abbraccio.

Che fosse consolatorio per la decisione di chiudere una storia d’amore irrimediabilmente compromessa o semplice dimostrazione di un affetto stretto durante il percorso televisivo, al termine di ogni capitolo sentimentale Bisciglia aveva sempre avuto modo di convertire in gesti le parole pronunciate ai partner che quest’anno, per via delle norme di distanziamento anti-Covid, non hanno potuto comportarsi come da prassi. Ed è stato proprio questo il rammarico più grande del conduttore del programma, che alle coppie partecipanti a questa eccezionale stagione ha dedicato un post e fatto la promessa di rimediare al più presto.

“Il fatto di non potervi abbracciare dopo il falò è la cosa che mi è dispiaciuta e mancata di più ... sono una persona che ha bisogno del contatto fisico, soprattutto dopo quello che abbiamo trascorso insieme, rimarrete sempre nel mio cuore, TUTTI . Grazie ragazzi. P.S. Appena ci rincontreremo vi stritolerò di abbracci”, ha scritto il conduttore a corredo dei selfie che lo mostrano con tutte le coppie protagoniste di Temptation Island 7.

Il messaggio di Filippo Bisciglia per Maria De Filippi

Un saluto speciale alle coppie di questa settima edizione di Temptation Island sì, ma prima Filippo Bisciglia ha voluto rivolgere il suo grazie al pubblico, alla squadra del programma e a Maria De Filippi che sette anni fa lo scelse nel ruolo di conduttore. “Un ringraziamento speciale a colei che ha portato in Italia questo format, Maria – ha scritto alla fine di un lungo post pubblicato alla fine dell’ultima puntata - A lei che mi ha dato la possibilità di condurlo. Grazie Mary”.