Filippo Bisciglia rivede la ex fidanzata conosciuta al GF: la foto con dedica

L’hashtag #incontrispeciali a corredo di una foto con dedica conferma l’affetto espresso da un gesto che riporta i follower indietro di 15 anni: Filippo Bisciglia e Simona Salvemini sono l’uno accanto all’altra nell’immagine proposta tra le storie Instagram, veicolo per ricordare la solidità di un legame nato nella sesta edizione del Grande Fratello prima come semplice conoscenza, poi come amore e adesso come sincera amicizia.

"Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l'affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai", scrive il conduttore di Temptation Island rivolgendosi alla donna con il nomignolo che le diede allora: "Sellerona te vojo troppo bene".

La storia di Filippo Bisciglia e Simona Salvemini al Grande Fratello 2006

Era il 2006 quando Filippo Bisciglia, allora commerciante 28enne, partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello. Allora era fidanzato con Flora Canto e la loro relazione terminò proprio in diretta tv, nel corso di una puntata del reality di Canale 5. In seguito iniziò una relazione con Simona Salvemini, anche lei concorrente del reality, che terminò qualche tempo dopo la fine di quell’esperienza televisiva.

E adesso? Com’è noto, Flora Canto, dopo essere diventata nuova tronista di Uomini e Donne e aver iniziato una relazione con Francesco Pozzessere, oggi è felicemente legata a Enrico Brignano da cui ha avuto due figli, Martina e Niccolò. Filippo Bisciglia, invece, da dieci anni è fidanzato con Pamela Camassa e la loro è una delle relazioni più longeve del mondo dello spettacolo.