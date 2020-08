Filippo Bisciglia, la foto da 'pischello': ah però!

Alzi la mano chi, nella scatola dei ricordi, non ha imbarazzanti foto del passato da nascondere. Qualche chilo in più - o in meno - vestiti fuori moda, look che oggi appaiono sconcertanti, tirare fuori vecchi scatti, a distanza di anni, è un'operazione che richiede coraggio e a volte anche un pizzico di pelo sullo stomaco.

Lo ha fatto invece a cuor leggero Filippo Bisciglia, e come dargli torto? Il conduttore di Temptation Island sfoggia su Instagram una foto in bianco e nero degna di un divo anni '90: capelli a caschetto, sguardo malandrino e sorriso che conquista. "Io a 17 anni #pischello" scrive e le follower apprezzano. "Sempre bono" commenta più di qualcuna, altri invece si sbizzarriscono con le somiglianze, da Dylan di 'Beverly Hills' a un cantante dei Take That, mentre Massimiliano Varrese alza ancora di più il tiro: "Da un film di Pasolini".

Filippo Bisciglia 17enne fa strage di cuori, ma anche oggi, che di anni ne ha 43, non è da meno e soprattutto non ha nulla da invidiare ai più blasonati sex symbol. Bellezza, genuinità e simpatia da vendere, il conduttore è molto amato dalle donne, che però devono limitarsi ad ammirare. Legato da oltre 12 anni a Pamela Camassa, di cui è innamoratissimo, Filippo sogna di diventare papà e chissà che non sia proprio questa l'estate giusta per metter su famiglia con la sua compagna...