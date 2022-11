Filippo Bisciglia e il retroscena privatissimo su Mara Venier: "L'ho baciata"

Colpo di scena ieri sera al Maurizio Costanzo Show. Filippo Bisciglia ha aperto il suo armadio pieno di scheletri e tra questi c'era Mara Venier, per lo stupore di tutti ma anche della diretta interessata, presente in studio. Mentre la conduttrice di Mara Venier parlava del suo rapporto con il marito Nicola Carraro, il volto di Temptation Island ha aperto una parentesi infuocata: "Maurizio, io mi sono baciato in bocca con Mara Venier".

La reazione della zia Mara è stata tranchant: "Tu? Ma che stai a dì?". Ma Bisciglia era più che certo: "Te lo giuro. Te lo racconto?". La conduttrice a quel punto ha insistito: "Certo. Ero ubriaca, perché non me lo ricordo. E comunque non hai lasciato il segno". Filippo allora ha fatto un tuffo nel passato: "Ero piccolo. Eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima. Parliamo di 24, 25 anni fa. Ero una ragazzino. Ti dissi: 'Mara, sei bellissima'. E tu: 'Bello della zia'. Poi ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca". "Con la lingua?" è stata la domanda spontanea della Venier, ma Bisciglia l'ha subito tranquillizzata ridendo: "No".

Mara Venier si è dimostrata divertita da questo ricordo, ma Giuseppe Cruciani - anche lui tra gli ospiti - ha fatto notare irriverente: "Se non c'è la lingua non è un vero bacio". La conduttrice allora non si è più trattenuta: "Ma a un bambino do un bacio con la lingua? Cruciani sei un porco, maiale proprio. Di quelli terribili". Impossibile trattenere le risate.