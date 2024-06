È morta la nonna di Filippi Bisciglia: "Sei stata la mia vita"

Lutto per Filippo Bisciglia. Sua nonna Vilma è morta all'età di 100 anni e tra le storie Instagram l'omaggio è commovente.

Il conduttore di Temptation Island, che con lei aveva un legame speciale - come più volte aveva raccontato - ha condiviso alcune foto: una più recente, l'altra di quando era ragazzo e le dava un bel bacio sula guancia, infine uno scatto d'infanzia mentre faceva un bagno al mare tra le sue braccia. "Ciao amore mio, fai buon viaggio" inizia così il suo addio. Bisciglia dedica alla nonna parole d'amore, un ultimo saluto pieno di gratitudine e dolore per la sua morte: "Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati. Mi mancherai tantissimo. Noi che siamo cresciuti con i nonni sappiamo".

Filippo Bisciglia aveva festeggiato i 100 anni della sua nonna proprio pochi mesi fa, a febbraio, pubblicando le foto della festa in famiglia. Per la signora Vilma, in quell'occasione, era arrivata anche una targa del Comune di Roma - dove è nata e dove ha sempre vissuto - con gli auguri del sindaco Roberto Gualtieri.