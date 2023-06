Filippo Bisciglia si sbottona: la confidenza sui figli con Pamela Camassa

Filippo Bisciglia è considerato una star dai fan di Temptation Island, al timome com'è del programma che dallo scorso 26 giugno è tornato a occupare la prima serata di Canale 5 nel lunedì. Del reality estivo che rende protagoniste le coppie in crisi decise a mettersi alla prova, il conduttore ha parlato in un'intervista al settimanale Chi dove non sono mancati anche riferimenti alla sua vita privata da 16 anni condivisa con Pamela Camassa.

Nell'ultimo periodo Camassa è stata impegnata con l'Isola dei Famosi, esperienza che ha comportato un cambiamento delle loro abitudini rispetto agli anni scorsi che hanno visto sempre Bisciglia al timone di Temptation. "Pami, per scaramanzia, non veniva mai i primi cinque giorni, non c'era mai per il primo sbarco e il primo falò, è così da sempre. Poi, arrivava. Ora mi ha raggiunto per il mio compleanno, il 24 giugno. Ho compiuto 46 anni, accidenti" ha raccontato il conduttore che poi ha fatto dei confronti tra il suo rapporto con la compagna e le dinamiche delle coppie protagoniste di questa edizione.

L'argomento è stato la paternità e il desiderio di entrambi di avere figli, tema che è al centro della storia di Vittoria e Daniele, fidanzati da quattro anni e in disaccordo sulla scelta di averne. Bisciglia ha ammesso di essersi trovato in una situazione simile con Pamela. "Ci sono passato pure io con Pami. Negli anni ci siamo detti: “Proviamo”, “No aspettiamo”, poi ancora “Proviamo”, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema". Qualche tempo fa si era diffusa la voce che la coppia fosse in dolce attesa, ma subito arrivò la smentita di Bisciglia: "Chissà, magari in un futuro, ma per ora non è così" aveva assicurato.