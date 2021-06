Filippo Bisciglia, il dramma prima di Temptation: il messaggio per il papà

Un momento d'oro dal punto di vista professionale, ma un periodo complesso in ambito privato. E' quello che sta affrontando Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island a partire da mercoledì 30 giugno, che ieri ha condiviso su Instagram un messaggio di supporto alla sua famiglia a causa della situazione difficile che si trovano ad affrontare papà Piero e mamma Elisabetta.

Il messaggio di Filippo per il papà

Filippo, 44 anni, non scende nei dettagli di quali siano i problemi familiari, ma ci tiene ad inviare tutto il suo supporto pubblico al padre. "Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa - si legge nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo - Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà Ti Amo". A corredo del messaggio, uno scatto dell'infanzia in cui il presentatore romano appare sorridente in braccio ai genitori.

Chi sono i genitori di Filippo Bisciglia

Solitamente restio a parlare del suo privato, stavolta Filippo ha deciso di fare una eccezione proprio per far sentire tutto il suo sostegno ai genitori nonostante la distanza imposta dagli impegni professionali. "Non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…", scrive ancora. Già in passato il conduttore aveva parlato con orgoglio della sua famiglia. "I miei genitori sono in pensione. Papà faceva il rappresentante di abbigliamento per uomo e ha avuto un negozio. Mamma era impiegata in una ditta. Mia sorella fa la ragioniera in uno studio di commercialisti", raccontò. "Nessuno ti ha dato l’esempio, tu per me sarai il migliore. Grazie papà". Affetti a cui ha dedicato anche alcuni tatuaggi sparsi per il corpo.

Unanime il sostegno di pubblico e colleghi del mondo dello spettacolo. Non solo da parte di Pamela Camassa, ex Miss e showgirl con cui fa coppia da otto anni, ma anche volti pubblici come Francesco Arca e Giulio Raselli. "Bravo Filippo", ha scritto. "Forza", ha aggiunto Giulio Raselli.