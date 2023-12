Filippo Bisciglia col rossetto sui social: "Nessun sia giudicato come strano o diverso"

Con gli occhi segnati dall'eyeliner e le labbra rosse di rossetto: Filippo Bisciglia si è mostrato così sui social, truccato come non si era mai visto prima, con una catena al collo e addosso un'ampia giacca nera del brand di moda di cui è testimonial. "Nessuno al mondo deve essere giudicato come strano o diverso, libertà" scrive a corredo degli scatti il conduttore di Temptation Island, da anni legato alla showgirl Pamela Camassa. Tanti i follower che hanno commentato l'inedito look, divisi tra chi approva l'originalità e chi ne resta perplesso: "Sfortunatamente c'è ancora l'idea che la diversità faccia parte solo di alcune persone, quando la diversità è data dall'unicità di cui ogni persona è fatta" scrive chi sostiene le parole del conduttore e ostile a quanti hanno avanzato critiche per un modo di apparire tanto diverso dal solito.

Dal punto di vista televisivo, Filippo Bisciglia ha annunciato che sarà sempre lui a condurre anche la versione invernale di Temptation Island. Al momento la data dell'esordio non è ancora stata fissata, ma la certezza che sia sempre lui a guidare il viaggio nei sentimenti delle coppie del programma ha messo d'accordo tutti.