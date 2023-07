Filippo Inzaghi presenta sui social la seconda figlia: il raro scatto di famiglia

"Tutto. Mamma e papà non potrebbero essere più felici di così" scrive Angela Robusti su Instagram, dove pubblica la prima foto di Emilia, la seconda figlia avuta da Filippo Inzaghi e nata il 21 marzo scorso. E c'è davvero tutto in questo scatto: lei, il compagno - raggiante in posa con la sua amata famiglia - e il primogenito Edoardo, che tra qualche mese compirà 2 anni.

L'allenatore della Reggina si gode le vacanze con la compagna e i bambini, prima di partire per il ritiro con la squadra, e insieme sono una forza della natura. Tra le storie dell'ex volto di Uomini e Donne, eccoli in spiaggia a giocare insieme in acqua nella loro prima estate in quattro.

Tra meno di un anno ci sarà un altro grande evento, il matrimonio. Filippo Inzaghi e Angela Robusti, infatti, si sposeranno a giugno 2024 e coroneranno così un altro sogno d'amore dopo l'arrivo dei loro figli. L'ex calciatore, sempre molto riservato sulla sua vita privata, recentemente ha parlato della compagna in un'intervista al Corriere: "Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita - ha raccontato -. Da lì è cambiato tutto. E i bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato troppo. Ma senza Angela tutto questo non sarebbe stato possibile. Adesso manca l'ultimo tassello, ci sposiamo".

Il post di Angela Robusti