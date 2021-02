Filippo Magnini, primo compleanno da papà: le dolcissime foto di Giorgia Palmas

Compleanno in famiglia per il campione di nuoto, immortalato dalla compagna mentre coccola la piccola Mia nata quattro mesi fa

Ci sono loro, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, sorridenti davanti a una scenografica torta realizzata per l’occasione, e poi c’è lui, il festeggiato, immortalato mentre tiene in braccio la figlia Mia nell’atmosfera gioiosa di un giorno speciale: sono questi gli scatti di famiglia condivisi sui social dalla modella nel giorno che celebra il compagno nel suo primo compleanno da papà. “Buon Compleanno Amore mio infinito ogni compleanno è un traguardo importante, ogni anno che passa è un pezzetto di vita che stiamo passando insieme e un passo verso il futuro che avremo insieme”, il messaggio di Giorgia: “Questo di oggi poi ha un sapore dolce, è il tuo primo compleanno da papà. Ti amiamo tanto e sei tu il regalo più bello per tutte noi”.

Per la coppia questo è un momento pieno di serenità grazie all’arrivo della loro splendida bimba, nata il 25 settembre scorso, e “presentata” ai follower per la prima volta qualche giorno fa. Ora in casa Magnini-Palmas sono in 4: Filippo, Giorgia, la piccola Mia e Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. Una famiglia bellissima, oggi più unita che mai per festeggiare l’uomo di casa, decisamente “beato” tra le sue splendide donne.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, il matrimonio è solo rinviato

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno sempre chiarito il desiderio di diventare presto marito e moglie. La data del matrimonio è stata più volte rinviata a causa della pandemia, ma la coppia è intenzionata più che mai a realizzare il loro sogno: “Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”, avevano dichiarato i promessi sposi che, al momento, si godono il calore di una splendida e affiatata famiglia