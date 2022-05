Le parole d'amore di Filippo Magnini per Giorgia Palmas dopo il matrimonio da sogno

Dopo il "sì" pronunciato con rito civile un anno fa, sabato Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno celebrato con amici e parenti il loro amore sul lago di Como. La coppia, legata dal 2018, ha già una bambina, Mia. Tantissimi gli ospiti che sui social hanno condiviso alcuni scatti del lieto giorno, ma anche gli stessi Giorgia e Filippi hanno raccontato in modo esaustivo il matrimonio. Storie, foto, i dietro le quinte durante la preparazione.

Dopo alcune ore però la coppia ha voluto condividere dei pensieri di gratitudine, sia rivolti l'uno all'altra, e viceversa, e anche agli ospiti.

Le dichiarazioni d'amore di Filippo Magnini e Giorgia Palmas

"Per tutta la vita… SI . Sono ancora frastornato - ha scritto Filippo Magnini - Questa mattina avevo il cuore che batteva a mille. Non vedevo l’ora di vederti entrare da quel portone della Chiesa e prenderti per mano per sempre. Sono stati due giorni talmente belli e talmente perfetti che rifarei subito tutto quanto, va bè a parte la serata disco, per rifare quella aspetterei qualche settimana. Ti Amo, amo le nostre ragazze, amo la nostra vita". Una dichiarazione d'amore bellissima che va a sottolineare l'amore che lega Giorgia e Filippo.

"Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze. È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato", ha sottolineato Giorgia Palmas. "Eh si, perché tutte le persone che hanno partecipato erano lì davvero col cuore e mi sento di dire che anche tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo sogno ci hanno messo l’anima. Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano @filomagno82 …nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Sì 14-05-2022".