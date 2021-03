Filippo Magnini a spasso con la figlia Mia: “In giro stretti stretti”. E Giorgia Palmas apprezza

Filippo Magnini in versione papà è sempre fonte di tenerezza per i follower che su Instagram lo seguono durante i piccoli momenti di quotidianità trascorsi con la figlia Mia, frutto dell’amore per Giorgia Palmas nato lo scorso 25 settembre. “In giro, stretti stretti in un morbido abbraccio”, scrive il campione di nuoto a corredo dell’ultima foto che lo ritrae a passeggio per un parco di Milano con la bimba, protagonista assoluta della sua vita da quando è venuta al mondo. Il dolcissimo scatto ha riscosso subito successo tra i fan della coppia, tra cui è spuntata anche mamma Giorgia con un like che apprezza il quadretto padre-figlia così immortalato mentre lei, come si nota dalle sue storie Instagram, è impegnata su un set fotografico.

L’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas vivono un momento pieno di serenità, caratterizzato dall’amore che li lega e adesso anche dall’arrivo della loro splendida bimba, accolta con tanto entusiasmo anche da Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. Ora non resta che il matrimonio, organizzato ma rimandato più volte a causa della pandemia.