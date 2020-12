Filippo Nardi contro Antonella Elia dopo l’intervista a ‘Verissimo’

Sui social il gesto dell'ex concorrente del GF Vip rivolto all'opinionista del reality che a Silvia Toffanin si è detta "disgustata" per il comportamento costato la sua squalifica

Tornato in pieno possesso dei social dopo la squalifica che ha ne ha decretato l’esclusione dal GF Vip, Filippo Nardi sta veicolando tutta la sua amarezza per l’accaduto attraverso storie Instagram che palesano il malcontento per il più severo dei provvedimenti che gli è stato comminato.

Nelle ultime ore, a finire nel mirino delle recriminazioni dell’ex concorrente è stata Antonella Elia, opinionista del reality che gli ha riservato dure critiche durante l’intervista nel programma di Canale 5 ‘Verissimo’: “Sono disgustata”, ha affermato, “Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”.

Filippo Nardi contro Antonella Elia

Le rigide critiche esposte da Antonella Elia nel talk di Silvia Toffanin non sono andate giù a Filippo Nardi, che, condividendo il pensiero di un follower, ha replicato aspramente alle parole della showgirl. “Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta tv insultava Elisabetta Gregoraci etichettandola “cagna in calore"? Due pesi due misure”, si legge nello screenshot che fa riferimento al commento che l’opinionista rivolse alla signora Briatore.

Il gesto di Filippo si aggiunge al precedente messaggio social con cui, scusandosi per le affermazioni che avevano offeso Maria Teresa Ruta e il pubblico, aveva palesato il malcontento per il severo provvedimento attraverso gli hashtag #falsi e #ipocriti posti a corredo di chi definiva ingiusta la sua eliminazione.