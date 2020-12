Filippo Nardi scrive ai fan dopo la squalifica dal GF Vip: il messaggio

È durata appena una settimana la permanenza di Filippo Nardi nella Casa del GF Vip. Ieri, durante la diretta televisiva di venerdì 18 dicembre, al concorrente è stato comunicato il provvedimento di squalifica deciso per le frasi inaccettabili che ha riferito nei giorni scorsi a Maria Teresa Ruta, rimasta frastornata proprio come i telespettatori che ne hanno chiesto a gran voce la cacciata dal reality.

Poco fa, attraverso le storie Instagram, Filippo Nardi è tornato sull’accaduto per ribadire le proprie scuse a quanti si sono sentiti offesi dalle sue parole: “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”, ha scritto l’ex concorrente del GF Vip, corredando il suo pensiero allo screenshot di chi, definendo ingiusta la sua eliminazione, ha accompagnato il post con gli hashtag #falsi e #ipocriti.

Una frecciatina agli autori del programma che hanno decretato per lui la più severa delle disposizioni? Forse, ma di certo, visti i commenti degli utenti che in questi giorni si riferivano al suo comportamento, appare comprensibile che il GF abbia messo in atto la volontà del pubblico che ha chiesto la sua espulsione con il gettonatissimo #fuorinardi, trend topic sui social.

Filippo Nardi squalificato dal GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

“Ti abbiamo voluto fortemente nella casa. Sei una persona speciale, che ha dimostrato sempre arguzia ed eleganza. Poi, io stesso sono rimasto basito da certe espressioni purtroppo infelici che ti sei lasciato scappare”, ha esordito Alfonso Signorini spiegando l’accaduto a Filippo Nardi che, dal canto suo, ha precisato di non reputare "tea bag" una parolaccia.

"Non è una parolaccia ma è una pratica orribile, si possono usare parole eleganti anche per parlare di stupro o violenza ma la sostanza è quella", la replica del conduttore; “Evidentemente ho offeso qualcuno e chiedo umilmente scusa. Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po'. Era un momento goliardico. Chiedo scusa a tutti”, ha detto Nardi che si è scusato anche con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, offesa per il trattamento che lui ha riservato alla madre. “Io una violenza l'ho subita, mi siedo e non voglio parlare di questo”, ha concluso poi Maria Teresa, amareggiata per quanto accaduto.