È finita la relazione tra Tom Cruise e Hayley Atwell (per la seconda volta)

Tom Cruise e Hayley Atwell si sono lasciati (ancora una volta). I due attori, infatti, dopo mesi di alti e bassi, avrebbero messo un punto alla loro storia d'amore. A dare la notizia sulla rottura della coppia è stato il Sun che ha riferito che il protagonista di Mission Impossible e la sua collega di set si sono detti addio una volta per tutte.

Secondo quanto raccontato da una fonte vicina agli attori, la relazione non avrebbe funzionato per diversi motivi tra cui una forte incompatibilità tra i due e, così, Tom Cruise e Hayley Atwell, avrebbero, di comune accordo, deciso di restare solo amici e non provare a essere qualcosa di più. Non è la prima volta che i due decidono di lasciarsi. Lo scorso settembre, infatti, la coppia si era allontanata a causa di divergenze di opinioni e di carattere, problemi che si sono ripresentati subito dopo che i due avevano deciso di riprovarci dandosi una seconda opportunità.

Inoltre, la fama dell'attore e l'esposizione mediatica avrebbe influito negativamente sul rapporto diventando motivo di insofferenza per la Atwell che, però, nonostante la crisi della coppia, si è fatta vedere al fianco dell'attore durante la prima del sequel Tom Gun.

Tom Cruise torna a essere single dopo tre divorzi. Hayley è stata la prima donna con cui Tom Cruise ha intrapreso una relazione dopo la fine del suo matrimonio con Katie Holmes, durato dal 2006 al 2012, con cui ha avuto la sua bambina Suri. Prima della Holmes, l'attore era stato sposato con Mimi Rogers (1987-1990) e Nicole Kidman (1990-2001).