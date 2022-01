"Fino alla luna e ritorno". Gli emozionanti auguri di Aurora Ramazzotti a mamma Michelle

In questo compleanno così delicato per Michelle Hunziker, c'è una presenza fissa al suo fianco, ed è Aurora Ramazzotti, la prima figlia avuta dal cantante Eros. Non è un caso che uno dei messaggi più belli per la conduttrice svizzera arriva proprio dalle 19enne. "Auguri alla mia super mamy bella", si legge in una foto pubblicata tra le Instagram Stories. "I love you to the moon and back", ovvero "Ti amo da qui alla luna e poi ritorno", aggiunge poi. Frase che rimanda al brano dei Savage Garden To The Moon & Back. Ed è proprio mamma Michelle a rispondere condividendo il messaggio della figlia.

Presenza fissa nella vita di Michelle, la conduttrice ha più volte raccontato di quanto il legame con Aurora l'abbia fatta crescere, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Era giovanissima la 45enne quando è diventata mamma per la prima volta: Aurora è nata nel 1996, ad un anno dal primo incontro della presentatrice col papà Eros. Solo molti anni dopo, ovvero dopo il 2010, la famiglia si è allargata con l'arrivo di due sorelline: Celeste e Sole, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi, da cui Michelle si è separata ufficialmente la scorsa settimana. Oggi che Auri è una donna, c'è sempre lei al fianco della madre, alle prese col dolore di una relazione finita.