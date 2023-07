Paura per Fiordaliso, operata d'urgenza

Paura per FIodaliso che questa notte è stata operata d'urgenza all'ospedale. Un brutto spavento per la cantante che è finita sotto i ferri per un problema di salute improvviso e che ha fatto spaventare i suoi familiari e i suoi fan. A raccontare quanto accaduto è lei stessa in un lungo post su Instagram dove si mostra, palesemente ancora provata dall'operazione, e dove spiega cosa le è successo e perché è finita d'urgenza in sala operatoria. Ora il peggio sarebbe alle spalle, come sostiene la stessa FIodaliso che ha reagito con forza a quanto le è accaduto.

Cosa è successo a Fiordaliso

Come scrive lei stessa su Instagram, Fiordaliso è stata operata d'urgenza a causa di una peritonite.

"Essere operata d’urgenza stanotte x una peritonite? Fatto - sono le parole della cantautrice -. Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto, peggio per voi. Comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i giovani".