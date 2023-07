Fiordaliso di nuovo in ospedale: come sta la cantante

Fiordaliso è di nuovo in ospedale. La cantante, poco più di una settimana fa, era stata operata d'urgenza per una peritonite. L'operazione era andata a buon fine e infatti sui social aveva rassicurato tutti i suoi fan e anche ringraziato l'equipe dell'ospedale San Carlo di Nancy di Roma che l'ha curata.

Purtroppo però oggi Fiordaliso è dovuta tornare al pronto soccorso comunicando così che i suoi progetti di tornare sul palco il prima possibile non potranno essere rispettati. "Ho avuto una ricaduta, mi ricoverano e forse mi rioperano. Andiamo avanti. Ne usciremo prima o poi", ha scritto sul social a corredo di un selfie che la mostra con la mascherina e stesa su un lettino. Al momento non ha dato ulteriori informazioni e quindi non è possibile capire la gravità della situazione.

Sono molte le persone che hanno commentato lo scatto, tra queste Giorgia e Laura Pausini che hanno espresso tutta la loro vicinanza alla collega.