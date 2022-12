Fiorella Mennoia, muore l'amica Claudia Arvati. Il ricordo: "Eravamo giovani, compagne"

Ci sono personaggi che vivono dietro le quinte ma senza le quali il lavoro di chi sta sul palco non avrebbe lo stesso valore. Parliamo di addetti ai lavori, coristi, musicisti, vocalist e tante altre figure presenti tra i lavoratori dello spettacolo. E parliamo anche di Claudia Arvati, morta oggi a 62 anni dopo una lunga lotta contro la malattia e dopo una carriera ricchissima. Innumerevoli i cantanti che oggi stanno rendendo omaggio alla collega con un ricordo postato sui social. Tra i più commoventi, quello di Fiorella Mannoia, che di Arvati era amica stretta sin da giovane.

"Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così con quel sorriso e quell'allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia", scrive Fiorella, 68 anni, sul suo profilo Instagram. E condivide una fotografia in cui Claudia, già malata, non aveva comunque perso il sorriso. Un sorriso che ha tenuto fino all'ultimo, nonostante le difficoltà, come raccontano gli ultimi post condivisi sul suo profilo Facebook. A salutarla in queste ore anche Claudio Baglioni, di cui fu storica corista; Gigi D'Alessio, che la volle nella sua squadra di The Voice Senior. Ma i nomi che si sono susseguiti nella sua esemplare carriera sono tantissimi e spaziano da Andrea Bocelli a Donatella Rettore. Oggi il cordoglio è unanime.