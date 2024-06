Fiorella Mannoia: "Volevo figli ma non sono arrivati. Percorsi alternativi? Dolorosi, ho accettato il destino"

70 anni compiuti da poco, da 18 legata a Carlo Di Francesco - che ha sposato nel 2021 - Fiorella Mannoia non ha figli, ma nemmeno rimpianti in merito. La cantante si racconta a cuore aperto in un'intervista al Corriere, parlando del desiderio di maternità avuto in passato.

Oggi non sente la mancanza di un figlio e sul tema è molto chiara: "Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C'è stato un periodo in cui ne avrei voluto ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano". Nessuna crisi, continua: "Non ho fatto nessun percorso alternativo: sono dolorosi fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. Mi sono detta: 'Se questo è il mio destino, lo accetto'. E l'ho accettato. In alcune donne, com'è successo in me, il senso del limite naturale supera e ferma quello del desiderio".

Lei il suo, di desiderio, lo ha messo nella musica: "Tutto quello che c'era da dire l'ho messo in un brano, scritto pensando di dialogare con una ragazza immaginaria, mia figlia che non esiste. S'intitola In viaggio. E lo dico ai concerti, lo credo davvero - spiega - non c'è bisogno di essere madri di fatto per sentircisi. Noi donne siamo già madri, perché è scritto nel nostro dna, e che ci siano poi figli o meno, quel sentimento rimane vivo in noi".