Fiorella Mannoia e il marito Carlo: la cena romantica dopo il concerto

L'amore di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco è sempre stato vissuto nel massimo riserbo. Insieme da 15 anni, l'anno scorso sono convolati a nozze a febbraio quando ancora il covid faceva paura. La loro però è stata una scelta ben ponderata, volevano una cerimonia intima e la pandemia è stata la giustificazione perfetta per avere pochi invitati, circa 10 persone. "L'abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito", spiegò Mannoia in un'intervista.

La prima foto dei due insieme risale al 2018, quando la cantante e il musicista, ex professore di Amici, stavano insieme già da 10 anni, ma questi come l'età (lei 68, lui 41) sono solo numeri, perché a legarli oltre all'amore c'è la musica. Di Francesco e Mannoia fanno coppia fissa anche sul palco, lui infatti è uno dei suoi musicisti e proprio dopo un concerto, a Arzachena in Sardegna, si sono regalati una cena romantica e intima in camera d'hotel. Entrambi con un bel sorriso stampato sulle labbra hanno poi scritto sui social: "Dopo il concerto, una bella cena in camera ci sta".