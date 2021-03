Sanremo, i messaggi di Fiorella Mannoia al marito lontano: "Torna a casa". Poi il botta e risposta con una donna

La lontananza è come il vento: spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi, recitava l'adagio. E li accende soprattutto quando si è sposati da poche settimane, come nel caso di Fiorella Mannoia, 66 anni, e Carlo di Francesco, 41. Nel pomeriggio di ieri, infatti, la cantante ha lasciato un nostalgico commento sotto al post del giovane marito musicista, che in questi giorni è impegnato nel lavoro nell'orchestra di Sanremo 2021.

I messaggi di Fiorella Mannoia al marito (e il botta e risposta con la fan)

E' con orgoglio che Carlo, produttore e percussionista, si immortala da qualche giorno via social nel parterre dei musicisti ai lati del palco dell'Ariston. Doppiopetto e capello impomatato, Di Francesco condivide su Instagram gli scatti delle sue giornate nella cittadina ligure, ma qualcuno sente la sua mancanza. E' Fiorella, che in calce alla foto scrive: "Torna a casa". Una risposta che non è passata inosservata ai follower, che hanno apprezzato il commento nostalgico con oltre cento like.

Botta e risposta, poi, tra Carlo ed una fan. "Mi vuoi sposare?", chiede lei, incantata dal suo fascino. E lui risponde: "Sei arrivata troppo tardi". Insomma, Fiorella non ha di che preoccuparsi.

L'amore e le nozze di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

Per la coppia, Sanremo arriva a due settimane dalle nozze. Il matrimonio, con rito civile, è stato celebrato a fine febbraio, dopo quindici anni d'amore (e dopo la fuga di notizie sulle pubblicazioni arrivate in comune). I due erano usciti allo scoperto nel 2017, dopo aver tenuto a lungo nascosto il loro legame al pubblico e ai media. Carlo, musicista, produttore e arrangiatore nonché ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha 25 anni meno della novella moglie. Una differenza d’età che non sembra preoccupare la coppia. "Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità", ha raccontato Mannoia in passato. Ma questa volta è stato diverso.