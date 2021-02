Fiorella Mannoia si è sposata: lo scatto delle nozze e chi è il marito

Fiorella Mannoia, 66 anni, si è sposata. Ad annunciarlo è lei stessa su Instagram con un post in cui si immortala insieme al neo marito Carlo Di Francesco, 41, con cui fa coppia da circa quindici anni. Nozze non a sorpresa dal momento che a metà gennaio le riviste di cronaca rosa avevano 'scovato' le pubblicazioni di matrimonio. "Ebbene... Sì", il commento postato sui social dall'artista romana.

Il matrimonio di Fiorella Mannoia

Tailleur bianco di Dolce e Gabbana e sneaker argento per lei, tailleur scuro per lui, la coppia ha detto sì con rito civile. Fotografo ufficiale dell'evento Francesco Scipioni, che la cantante ci tiene a ringraziare nella didascalia dell'immagine.

Immediate le felicitazioni del pubblico e dei colleghi del mondo della musica. Tra gli auguri in calce al post spiccano quelli delle cantanti Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Patty Pravo, Chiara Galiazzo.

Chi è Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia

Fiorella e Carlo due erano usciti allo scoperto nel 2017, dopo aver tenuto a lungo nascosto il loro legame al pubblico e ai media. Carlo Di Francesco, musicista, produttore e arrangiatore nonché ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha 25 anni meno della novella moglie. Una differenza d’età che non sembra preoccupare la coppia.

Con queste parole di elogio, la cantate raccontava la sua storia al Corriere della Sera nel 2015: "Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda", ha detto. "Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità". Ma stavolta sarà per sempre.