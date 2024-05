Fiorello fa irruzione a un addio al nubilato: il video

Colpo di scena per una futura sposa e le sue amiche la sera dell'addio al nubilato. Le ragazze stavano cenando in un ristorante, a Roma, quando all'improvviso è arrivato al loro tavolo Fiorello, che si trovava nello stesso locale. Incuriosito dalle risate - e dal velo bianco indossato dalla festeggiata - lo showman si è avvicinato e si è fermato con loro per qualche minuto, lasciandole a bocca aperta.

"Hai 27 anni?" ha chiesto Fiorello alla sposa, aggiungendo: "Io ho due figlie, una di 31 e una di 17. Non è facile eh". "Allora è un matrimonio che ha funzionato, poi mi dai qualche trucco" ha risposto la ragazza. Selfie di gruppo di rito e gli auguri speciali del conduttore.

"Incontri Fiorello al tuo addio al nubilato" ha scritto Betty - questo il soprannome della ragazza - che ha pubblicato il video dell'inaspettata improvvisata di qualche sera fa. Una sorpresa che ricorderà per sempre, come il suo matrimonio.