Fiorello e Amadeus, la dedica delle mogli Giovanna Civitillo e Susanna Biondo: "Come siamo fortunate"

È stato un finale eccezionale, la conclusione perfetta del successo che per due stagioni ha caratterizzato la riuscita di Viva Rai2: oggi, venerdì 10 maggio, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto il matin show che ha rivoluzionato il palinsesto televisivo, con una serie di ospiti d'eccezione che hanno contribuito a un arrivederci spettacolare tutto da scoprire.

Per l'occasione, oltre a Jovanotti e Ultimo, Fiore è stato raggiunto dal suo grande amico Amadeus, protagonista di un'esilarante esibizione al semaforo. La coppia di showman, già protagonisti di pagine indimenticabili degli ultimi Sanremo, ha ancora una volta dato riprova del profondo affetto che li unisce da decenni, nella vita pubblica ma pure in quella privata, condivisa con le rispettive mogli al loro fianco anche in questa giornata. Così Giovanna Civitillo e Susanna Biondo, rispettivamente consorti di Amadeus e Fiorello, hanno voluto salutare i loro mariti con un post social che ha espresso la gioia di essere loro compagne di vita. "Come siamo fortunate... siamo le mogli dei...VAMPIRI", ha scritto Giovanna a corredo del post dove insieme a una foto che l'ha mostrata accanto all'amica Susanna ne è stata pubblicata un'altra con Ama e Fiore travestiti, appunto, da vampiri. "Siete le mogli di due grandi artisti. Due uomini di spettacolo unici, eccezionali, creativi e insostituibili" scrive qualcuno, mentre già si avverte la nostalgia per un palinsesto che da lunedì non sarà più lo stesso.