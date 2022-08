Fiorello e Amadeus in vacanza: "Paparazzati ovunque, siamo i nuovi Ferragnez. Gli Amarello"

Fiorello e Amadeus insieme sui social. Stavolta non in un selfie con le mogli Susanna Biondo e Giovanna Civitillo, ma da soli, protagonisti di un video che ha suscitato le reazioni entusiaste degli utenti, da Lorenzo Jovanotti a Sabrina Salerno passando per i telespettatori che sul palco del Festival di Sanremo li hanno visti complici e affiatatissimi.

"Amici, siamo i nuovi Ferragnez! Dopo un'estate di sguazzamenti al mare, io che levo il costume a lui... Paparazzati ovunque...Vveramente siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello!" scherza Rosario nel filmato che lo mostra con l'amico di una vita che ride di gusto al suo fianco. Poi le considerazioni sulla fine dell'estate e l'elenco degli impegni professionali di Ama: "Ora lui torna a fare I Soliti Ignoti" ha aggiunto ironizzando sugli spot del quiz preserale di Rai1, "poi Arena 60 e poi c'è quella cosa che fate a febbraio in Liguria...." ha detto riferendosi allla kermesse che vedrà il conduttore protagonista per la quarta edizione consecutiva del Festival. Infine, "Il 4 settembre compirà 60 anni, secondo me bisognerà fare festa nazionale" dice ricordando l'età di Amadeus in conclusione del video che in molti commentano augurandosi che "quella cosa chiamata festival di Sanremo che Ama va a fare" ritrovi anche lui, insostituibile protagonista, come negli anni scorsi.