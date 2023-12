Fiorello balla con la figlia Angelica a Viva Rai2: il video

Fiorello in compagnia di Biggio, Casciari e tutta la squadra di VivaRai2! ha dato il buongiorno al pubblico mattiniero anche oggi, 8 dicembre, in diretta da un Foro Italico natalizio. La consueta rassegna stampa che ha trovato tra gli argomenti la Prima della Scala di Milano, la politica e il Festival di Sanremo, ma anche la musica ha avuto il suo spazio nella puntata, terminata con l'esibizione di Matthew Lee al pianoforte. Ed è stato proprio allora che il conduttore ha ballato con la figlia Angelica, ripresa dalle telecamere proprio mentre si esibiva all'interno della glass room del Foro Italico.

Non è la prima volta che la 16enne, nata dall'amore per la moglie Susanna Biondo, compare nel programma del padre: già in occasione del compleanno del padre, lo scorso maggio, Angelica si esibì sulle note di "Io vagabondo", facendo emozionare e commuovere lo showman.