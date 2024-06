Fiorello, la figlia Angelica compie 18 anni: la festa e l'emozionante ballo insieme

Angelica Fiorello ha compiuto 18 anni. La neo maggiorenne, figlia del comico e conduttore siciliano e di sua moglie Susanna Biondo, è diventata maggiorenne lo scorso 28 giugno 2024 e in occasione del party per i suoi 18 anni è stata protagonista di un dolcissimo momento insieme a suo papà Fiorello. Diventata particolarmente popolare quest'anno, prima per un dolcissimo duetto insieme Fiorello fatto nella trasmissione VivaRai2 in occasione della festa del papà e poi per un fuorionda al Tg2 che ha creato un po' di caos in Rai, Angelica è ora conosciuta dal pubblico quanto suo papà Fiore al quale è legatissima e con il quale ha condiviso un ballo emozionante nella sua festa di compleanno: un ballo che ha fatto perfino commuovere il presentatore.

Quella di Angelica è stata, infatti, una festa in grande organizzata nel minimo dettaglio a Roma, in una location all'aperto, per celebrare, insieme ad amici e famiglia, una tappa importantissima come il raggiungimento della maggiore età e per Angelica, così come per i suoi genitori, è stato un momento davvero speciale.

Dalle pochissime foto trapelate sui social vediamo la giovane insieme a suo papà, che si è lasciato andare a un momento di commozione durante un tenerissimo ballo insieme alla sua bimba, ormai cresciuta. Poi la torta a forma di numero 18, le candeline, un abito rosso fuoco elegantissimo e la gioia di condividere un grande traguardo insieme a chi le vuole bene.

Un party, questo, davvero speciale che dimostra, ancora una volta, il legame fortissimo tra papà Fiorello e la sua bambina Angelica che, siamo certi, vedremo sempre più spesso al suo fianco.

Presenti alla festa e pronte a intonare "Tanti Auguri" insieme ad Angelica c'erano anche la mamma, Susanna Biondo e la sorellastra di Angelica, Olivia Testa, la figlia 27enne della moglie di Fiorello nata da una precedente relazione con l'imprenditore Edoardo Testa ma considerata una seconda figlia per Fiorello.