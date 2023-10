Corona gli lanciò una frecciata, oggi Fiorello sfotte: "Il calcioscommesse? Usa il metodo Amadeus, lo dovrebbe denunciare"

"Ho pensato che se facessi la sua vita, caz*o, mi sparerei", queste le parole che Fabrizio Corona ha usato per parlare di Fiorello a Domenica In. Va precisato che l'ex paparazzo non ha fatto direttamente il nome del mattatore della tv, che tra pochi giorni tornerà su Rai2 con Viva Rai 2, ma grazie ad alcuni riferimenti da lui pronunciati il collegamento con Fiorello è stato quasi scontato.

Fiorello non ha commentato le dichiarazioni di Corona in un primo momento, ma parlando con la stampa ha parlato del caso calcioscommesse in cui Corona sta giocando un ruolo fondamentale. A Tag24 Fiorello ha dichiarato: "Sul calcioscommesse?Mi sono fatto l'idea che si è fatta tutta Italia, aspettiamo, vediamo cosa succederà... - ecco che poi Rosario parla di Corona -Comunque Corona non s'è inventato niente perché quello è il metodo Amadeus di annunciare nomi, quindi se io fossi Amadeus denuncerei Corona per il copyright di questo modus operandi di annunciare i cantanti, i conduttori, il cameraman della terza serata, qualsiasi cosa... Quindi corona ha adottato il metodo Amadeus".

Il video con queste dichiarazioni è stato pubblicato da Fabrizio nelle sue storie Instagram con il commento "Mbareeee", che sta per "compare" in siciliano, quindi nessuna tensione tra i due che si rispondono con ironia lanciandosi frecciate. Le parole di Fiorello non sono una critica, ma una trovata divertente per commentare l'operato dell'ex paparazzo, che in questi giorni è tornato a essere al centro dell'attenzione, e tirare in ballo il suo amico Amadeus, spesso protagonista del suo scherno.

Fabrizio Corona spiazza Venier. La clamorosa frecciata a Fiorello: "Fa una vita privata da spararsi"