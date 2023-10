Fiorello, relax in famiglia: le foto con moglie e figlia (a bordo della Vespa personalizzata)

Mentre i preparativi per la nuova attesissima stagione di Viva Rai 2 procedono in vista del debutto, Fiorello si concede momenti di relax con le due persone più importanti della sua vita. A Roma, in un ristorantino a due passi da Trinità dei Monti, il settimanale Chi ha sorpreso lo showman a pranzo con la moglie Susanna Biondo e la figlia 16enne Angelica, sorridente e allegro come il pubblico che lo vede in tv è abituato a conoscerlo. Look sportivo con berretto da pescatore in testa, Fiorello non si nasconde ai fotografi e dopo pranzo salta sulla sua Vespa che non passa inosservata perché quasi interamente coperta di adesivi, così colorati da trasformarla in una sorta di inconfondibile opera pop art.

I telespettatori devono aspettare lunedì 6 novembre per ritrovare di nuovo Fiorello al timone dello show mattutino di Rai 2, trasmesso dalla nuova location del Foro Italico dopo la fine delle polemiche per il chiasso che infastidiva gli abitanti di Via Asiago. Anche l'orario sarà leggermente diverso, anticipato alle 7 rispetto alle 7.15. Il programma sarà preceduto da Aspettando Viva Rai 2, venti minuti di striscia quotidiana in partenza il 23 ottobre.