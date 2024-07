La figlia di Fiorello debutta al Teatro Antico di Taormina, non mancano le polemiche: il video

Vedere la propria figlia esibirsi nel teatro più importante della sua amata terra, la Sicilia. L'altra sera è stata indimenticabile per Fiorello, che ha assistito all'esordio della sua Angelica al Teatro Antico di Taormina.

La ragazza, che ha compiuto 18 anni pochi giorni fa, si è esibita al piano davanti a migliaia di persone, supportata dal papà. Fiorello era sul palco con lei, l'ha presentata - incoraggiandola - e le è rimasto accanto mentre suonava, orgoglioso ed emozionato. Una performance da brividi che si è guadagnata gli applausi del pubblico, anche se sui social non sono mancate le polemiche. Accanto al video pubblicato su TikTok dal giornalista Marcello Strano si leggono diverse critiche, non nei confronti di Angelica - oggettivamente molto brava - ma per la presunta possibilità che avrebbe avuto solo in quanto 'figlia di'.

A parte la solita solfa sulla raccomandazione, però, in tanti si complimentano con lei e più di qualcuno le invidia un papà così talentuoso, ma soprattutto innamorato. Angelica è l'unica figlia che Fiorello ha avuto dalla moglie Susanna Biondo, mamma anche di Olivia, nata da una precedente relazione. Lo showman, però, ha sempre fatto il papà anche con lei, che ha cresciuto.