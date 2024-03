Fiorello tenero papà: le rare foto con la moglie e la figlia acquisita Olivia

È un Fiorello "privato" quello che il settimanale Gente ha mostrato nel servizio pubblicato nel numero in edicola oggi. Dismessi i panni di conduttore di Viva Rai2, durante una passeggiata a Roma lo showman è stato fotografato nella versione di marito e di padre affettuosissimo di Olivia, la figlia che la moglie Susanna Biondo ha avuto dal suo ex marito, l'imprenditore Edoardo Testa. I tre sorridono agli obiettivi dei fotografi, uniti e complici, a riprova del legame che da sempre unisce Fiorello alla 30enne.

Olivia, infatti, aveva solo tre anni quando nel 1996 lo showman iniziò a frequentare la donna che sarebbe diventata sua moglie. Quella che allora era sono una bimba è praticamente cresciuta sotto ai suoi occhi, motivo per cui Fiore la considera a tutti gli effetti una figlia amatissima al pari di Angelica, nata nel 2006 dall'amore per Susanna Biondo. "Quando scherzando mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante", ha raccontato lui in alcune occasioni a riprova di un affetto nato e cresciuto nel tempo. Le immagini proposte dal settimanale sono davvero eccezionali, considerando la riservatezza di Olivia Testa che, pur lavorando nel mondo dei media, ha scelto di stare lontana dai riflettori. Tra le rare occasioni di mondanità si annovera la sua presenza in prima fila all'ultimo Festival di Sanremo, accanto a mamma Susanna e alla sorella Angelica che con lei hanno sostenuto papà Fiorello co-conduttore con Amadeus della finale.