Fiorello, che sorpresa! In studio arriva la mamma: "Ha 86 anni, ma è più ragazzina di me"

Era il 10 febbraio quando la mamma di Fiorello chiamò durante la trasmissione del figlio, invitandolo ad andare a dormire. "Andate a dormire che è tard", gli disse al telefono, mentre lo showman stava conducendo una puntata da Sanremo, di fronte al glass del Teatro Ariston. Da allora è diventato un tormentone, con la signora Rosaria, 86 anni, che invita tutta la truppa di Viva Rai Due ad andare a dormire dopo la diretta dello show all'alba. Ma oggi in trasmissione c'è stata una vera sorpresa: Rosaria si è presentata direttamente negli studi, dove Fiorello stava conducendo.

Appena arrivata, Rosaria ci ha tenuto a mandare i saluti al fratello che non sta bene: Pippo si trova in ospedale in questo momento. "Ciao, se tu stavi bene, stavi qui con noi", ha detto la signore guardando in camera. E Fiorello ha ironizzato per la spontaneità della donna: "Saluta il fratello che non sta bene? Vai mamma, la Rai è tua". Poi Rosario ha spiegato con grande tenerezza quanto la mamma abbia la tempra di una ragazza: "Se cade qualcosa si abbassa lei a prenderla perché dice che mi fa male il ginocchio. Rispetto a me, è una ragazzina. Mia mamma esce solo ogni 1 maggio", ha scherzato. La signora si è poi divertita a lanciare l'ospitata dei Coma Cose, improvvisandosi conduttrice per qualche minuto.

"Io e mia mamma abbiamo rischiato di morire"

Tra Rosaria e Rosario c'è un rapporto splendido. Fiorello è solo uno dei suoi quattro figli (oltre allo showman, anche Catena, di professione scrittrice, Giuseppe, noto attore, e Anna, che è estranea al mondo dello spettacolo). "Quando stavo per nascere ebbe una complicazione molto grave, i medici la davano per spacciata e io con lei" ha raccontato in passato Fiore. "Miracolo, alla fine ci siamo salvati tutt’e due. Io mi sarei dovuto chiamare Raffaele, come mio nonno, a quel punto mio padre decise di chiamarmi come mia madre. Rosaria Galeano detta Sarina. Con mia mamma c’è un legame molto forte che scaturisce da questo evento".

Per la signora Rosaria si tratta della prima volta nella trasmissione. Ospite più volte è stata invece Angelica, figlia del conduttore, che ha attitudini al canto, tanto da essersi esibita più di una volta insieme al papà (non senza piccole polemiche...).

