Fiorello asfalta il ministro Sangiuliano: "Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari"

Un'altra puntata scoppiettante di VivaRai2 in cui Fiorello non poteva non commentare la gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Ma ministro, ma pure Lei! Ha detto che Times Square è a Londra, mica è il Ministro della Geografia. Lui si è giustificato dicendo ‘Pensavo a Piccaddily Circus, che è la Times Square di Londra, dove c’è la Torre Eiffel col Big Ben’", ha ironizzato Rosario che ha poi aggiunto, "Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari".

La politica del nostro Paese continua a essere oggetto di grande ironia da parte del conduttore: "Parliamo della Lega, salutiamo Salvini con la maglia di Putin! ‘Strana storia del patto disdetto solo a parole’. È stato siglato nel 2017 e si rinnova in automatico come Netflix, se non accetti il cookie giusto. Salvini non riesce a disdire più l’abbonamento con la Russia", Fiorello si aggancia poi alla svolta sul caso di Diletta Verdini, "Questa è la cognata di Salvini, ecco, lei ha patteggiato la pena, quindi è colpevole. La figlia ha patteggiato, il padre è in galera e il fratello è ai domiciliari. Una bella famigliola, hanno cantato 'Una di noi, una di noooi, Diletta una di noi' dalla galera e dai domiciliari, il premio famiglia dell’anno per il Moige".