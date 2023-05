Fiorello: "Con Susanna c'è ancora la passione. Mia madre? Vado a trovarla ogni giorno"

Ogni mattina fa il suo show da via Asiago, 10, Rosario Fiorello è ormai la sveglia degli italiani con il suo Viva Rai2!. A Vanity Fair il conduttore ha parlato del futuro della Rai, ma soprattutto della sua famiglia e del rapporto con la madre, la moglie e le due figlie.

In queste settimane la notizia di Fabio Fazio via dalla Rai è rimbalzata su ogni sito e pagina social come anche il nome del suo possibile sostituto: Alessandro Cattelan, secondo Fiorello sarebbe il nome giusto "perfetto, perché sa fare le interviste e l'impianto è simile a quello di Fazio, un po’ più moderno. Ci sta".

Fiorello: marito, padre e figlio

Fiorello è sposato da quasi 20 anni, il prossimo 14 giugno, con Susanna Biondo, un amore vissuto da sempre lontano dai riflettori e che per questo incuriosisce così tanto il pubblico. Il loro segreto, ha spesso affermato Rosario, è lo stare sempre insieme: "Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata".

Il romanticismo è una componente importante, ma non si vede solo dai gesti grandi, quelli preparati, "contano le cose di tutti i giorni", come la foto che ogni giorno le manda mentre simula di darle un bacino o come le "punture di cortisone" che le sta somministrando, "fatte con amore. Io mi metto lì, e poi zacchete! 'Hai sentito niente?', e lei che risponde: 'No, ma quanto sei bravo a fare le punture!'. Ha avuto un’ernia espulsa dolorosissima", spiega il conduttore. E parlando di passione Fiorello sottolinea che "si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…". Angelica ha 16 anni e come per tutti i ragazzi e le ragazze della sua età aver vissuto due anni una vita in pausa, a causa della pandemia, non è stato facile: "Per due anni ha saltato compleanni, fidanzatini, cinema, discoteche. Quindi se oggi hanno qualche difficoltà in più, lo si deve anche a questo".

Un amore da cui è nata loro figlia Angelica che prima non si era "mai interessata al mio lavoro, adesso si è unita al coro di quelli che mi chiede di continuare. Io ogni tanto le chiedevo: ma i tuoi compagni mi guardano? E lei sempre: 'Sì pa, si divertono tanto…'". Per essere sempre presente per la figlia ha organizzato il suo lavoro in modo tale da poter essere sempre a pranzo e cena a casa: "Cerco di stare a Roma, in modo da non allontanarmi, e ho degli orari tipo ufficio. All’una vado a casa a pranzare, lei va al liceo e arriva. Poi torno al lavoro, ma poi si cena insieme. Cerco di dare l’idea di normalità e non di straordinarietà, vado ovunque senza pormi il problema che mi riconoscano".

Susanna ha un'altra figlia, Olvia, che ora ha 30 anni, lui non è il suo padre naturale ma il "padre frizzante" così si definì e ora che è grande hanno un rapporto diverso, quello tra persone "adulte, ha la sua vita a Milano, il suo lavoro, è bello vedere che si è realizzata, che torna quando gli pare, e non c’è l’ansia, la paura, di quando sono più piccoli. Adesso le chiedo 'quando ti sposi?', o 'e un nipote?', quei discorsi là".

Parlando invece di sua madre Sarina che ha 88 anni ha raccontato che ogni giorno si sveglia per guardare il suo programma, ma quando non ci riesce "si dispera" e quindi Fiorello "ogni giorno vado da lei nel primo pomeriggio e le chiedo: 'Mamma hai visto la puntata?'. Se non lo ha fatto, per lei vederla su RaiPlay non è così facile, ha 88 anni e come tutte le persone di quell’età è un po’ in difficoltà con la tecnologia. Quindi faccio così, apro l’app, le piazzo la puntata, e prima di andarmene schiaccio play, poi lei ha imparato a tornare da RaiPlay sulla televisione normale".