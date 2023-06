Fiorello festeggia 20 anni di nozze con la moglie Susanna: spunta la foto del romantico pranzo

Il 14 giugno Fiorello e la moglie Susanna Biondo hanno festeggiato 20 anni di matrimonio e un bacio immortalato dai paparazzi di Diva e Donna arriva adesso come diapositiva di un amore cresciuto nel tempo. La coppia è stata sorpresa a Portofino durante quello che sembra un pranzo pensato proprio per festeggiare il loro anniversario.

"Siamo insieme dalla mattina alla sera e se non siamo vicini stiamo in videochiamata" ha raccontato qualche settimana fa lo showman parlando del sentimento per la donna della sua vita, madre della figlia Angelica, ma anche preziosa collaboratrice nell'ambito professionale. È stata proprio lei, infatti, a consigliargli - tra le altre cose - anche di spostare alla sera il suo Viva Rai 2 durante la settimana di Sanremo: "È la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c'è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene - e adesso stanno andando benissimo - perché, davanti a un'idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è" ha confidato lo showman, innamoratissima oggi come 20 anni fa.

Fiorello e Susanna, la storia del loro amore

Rosario Fiorello e Susanna Biondo si conoscono nel 1996 e diventano marito e moglie nel 2003, il 14 giugno, con una piccola e intima cerimonia con solo 17 invitati. Anche se all'epoca del suo Karaoke, i due, si conoscevano già, l'amore è scoppiato, dopo la fine del programma cult del conduttore che, prima di conoscere la donna, veniva da diverse relazioni che erano state al centro del gossip come quella con Anna Falchi e Luana Colussi. Susanna, però, è stata in grado di fargli battere il cuore più di tutte le altre e lo ha fatto tornare, come ha raccontato lui, "un uomo normale" imparando a separare la vita nel mondo dello spettacolo da quella reale.

Chi è Susanna Biondo,

Classe 1965, segno del toro (è nata, infatti, il 21 aprile) una bellezza mediterranea, Susanna Biondo di professione è imprenditrice. Dopo una laurea in Economia e Commercio, la donna ha iniziato a lavorare nell'azienda di doppiaggio e post produzione cinematografica del padre. Prima di Fiorello è stata sposata con Edoardo Testa da cui è nata la sua primogenita Olivia, oggi trentenne, che Fiorello ha sempre considerato al pari della figlia Angelica.