Le rare foto di Fiorello insieme alla moglie Susanna: eccoli innamoratissimi in città

Ma dove vai, bellezza in bicicletta? A fare dieci chilometri in giro per la città, risponderebbero in coro Fiorello e la moglie Susanna Biondo. Paparazzati dal settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana, lo showman e la donna vanno scorazzando per Roma nel giorno della domenica ecologica. Foto che attirano subito l'attenzione de più curiosi, visto l'impegno che la coppia mette da sempre nel custodire la sua privacy.

Ed eccoli Fiore e la sua Susanna, ben bardati come ciclisti urbani modelli, in sella alla due ruote: in testa il cachetto, sul volto la mascherina in rispetto delle misure anti-covid. Gli occhiali da soli non bastano a nasconderli dai paparazzi che immortalano la scena sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

L'amore tra Fiorello e la moglie

Legati da 24 anni - e sposati da 18 con una figlia, Angelica, di 14 - i due sono più complici che mai. Nella loro vita di coppia, come in tutte, alti e bassi, ma sempre superati con la determinazione del sorriso. 'Fiore, quante volte hai detto “scusami amore”?', ha chiesto di recente un giornalista al conduttore. E lui: “357”. E c'è sempre Susanna dietro alla sua partecipazione al Festival di Sanremo di quest'anno: "E' merito suo. E' stata lei l'angelo che mi ha spinto ad alzarmi dal divano e andare. Era sicura che sarebbe andata così".