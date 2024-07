Fiorello diventa nonno: Olivia (figlia di sua moglie Susanna) è incinta

Rosario Fiorello starebbe per diventare nonno. Olivia Testa, figlia di sua moglie Susanna Biondo e dell'ex compagno Edoardo Testa, sarebbe incinta. A renderlo noto il settimanale Diva e Donna. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, almeno per il momento.

Olivia, classe 1994, è da sempre come una figlia per il comico. L'amore che prova per lei non l'ha mai nascosto e se la 30enne fosse davvero incinta per il mattatore della tv italiana sarebbe, sicuramente, una bellissima notizia.

Angelica, la figlia di Rosario e Susanna, ha da poco compiuto 18 anni e ha debuttato, suonando il pianoforte, al Teatro antico di Taormina (il papà era al suo fianco e come sempre ha fatto uno show).

Il rapporto di fiorello con le figlie

Rosario e la moglie Susanna si sono conosciuti nel 1996, quando Olivia aveva solo due anni. In un'intervista Fiorello aveva parlato, con ironia, del loro legame: "Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante". Olivia al momento vive all'estero, ma chissà se questo cambio di vita la porterà, o meno, a tornare in Italia.

Anche tra la neo diciottenne, Angelina, e il padre c'è un rapporto di amore e stima. Spesso Rosario ha ospitato, e non senza critiche, la sua bimba nei suoi programmi, a Sanremo e anche a Viva Rai2!. E l'ultima apparizione in pubblico dei due risale a pochissimi giorni fa in occasione dell'esibizione di Angelica al Teatro antico di Taormina.