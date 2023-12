Fiorello, l'esilarante parodia di "Unica" di Ilary Blasi: il video (e la reazione di Francesco Totti)

Già poche ore dopo l'uscita del documentario Unica di Ilary Basi, Fiorello non si era lasciato sfuggire l'occasione di commentare il prodotto Netflix più discusso del momento. "L'altro ieri mia moglie mi ha detto: 'Vai al supermercato e mi prendi questo tipo di prosciutto che piace a me, quello dolce'. Io ho preso l'altro, quello salato. Ho sbagliato e abbiamo avuto un battibecco. Quindi il prossimo documentario su Netflix sarà su 'Perché hai preso il prosciutto sbagliato'", si chiamerà 'Unico deficiente che sbaglia il prosciutto'", la battuta lanciata dallo showman durante Viva Rai2. Poi però, lungi dal farla restare solo un'ironica boutade, Fiorello una sorta di "documentario" sul modello di Unica lo ha girato per davvero e, per quanto limitato al promo simile a quello di Ilary, ha sortito un effetto, manco a dirlo, travolgente.

"Vi racconto la mia versione del litigio con mia moglie", racconta Fiorello nella divertente produzione Raiflix che ripercorre il fantasioso battibecco avvenuto per via di un malinteso sulla spesa: la moglie gli aveva chiesto della bresaola, lui aveva capito prosciutto cotto e, alla fine, era tornato con due etti di crudo. Seduto su una poltrona proprio come Ilary Blasy, Fiorello racconta il suo "dramma", la disperazione, la sofferenza per l'errore, con tanto di audio dal telefono come prova della scarsa chiarezza della moglie. Postato sul suo account Instagram, il video è stato commentatissimo da fan e amici divertiti per la parodia. E tra gli oltre 53mila like, ecco spuntare anche quello del più "interessato" alla vicenda, Francesco Totti, che così ha mostrato pure lui di aver apprezzato l'idea di ironizzare sullo scottante documentario che lo riguarda (e su cui, per ora, ha preferito soprassedere. Almeno pubblicamente).