Fiorello: "Pino Insegno Sanremo 2024? Amadeus con noi a Teleminkia"

Fiorello ha commentato con l'ironia che lo contraddistingue le indiscrezioni sui cambiamenti che potrebbero interessare la Rai nei prossimi mesi. "Leggo che oltre all'addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di Sanremo a Pino Insegno. Ma tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia" ha detto lo showman nella puntata di Viva Rai2! in onda oggi, venerdì 24 marzo.

"Io già immagino il discorso di apertura di Pino Insegno a Sanremo, lui grandissimo doppiatore" ha proseguito Fiorello con voce possente ricordando il doppiaggio di Insegno del personaggio di Aragorn nella trilogia de 'Il Signore degli Anelli: "Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell'Ariston, conquisteremo l'Ariston, manderemo gli argonauti nella giuria demoscopica. Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Terra dei Fiori, al mio segnale scatenate l'orchestra! E soprattutto, Amadeus pigliatela in saccoccia!"

"Pensate ad Amadeus che ora dirà 'Ho un amico di mer…' ma Ama lascia stare il quinto Festival! Riposati! Lascialo fare ai ragazzi che noi abbiano Teleminkia!" ha detto ancora: "Stiamo già preparando il palinsesto che andrà in onda dopo Pasqua. Ci sarà il MeteoMinkia, ma anche il gioco La Ruota della Minkia e il programma a quiz il MinkiaTutto", ha concluso tra le risate.