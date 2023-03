Fiorello a Stanzani: "Il tuo ex piange da mattina a sera". Il commento di Zorzi

Fiorello regala momenti di grande intrattenimento nelle mattine televisive con Viva Rai 2. In onda alle 7.15 su Rai 2, già prima dell'inizio del programma lo showman è attivo sui social con dirette Instagram che trasmettono divertenti siparietti che oggi hanno visto presente anche Tommaso Stanzani, ballerino nel corpo di ballo del programma. Com'è noto agli appassionati di cronaca rosa, il ragazzo ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi, conduttore e influencer nonché attivista per i diritti LGBT, che recentemente si è commosso per la bocciatura della proposta per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso.

Un episodio questo a cui Fiorello sembra aver fatto riferimento parlando proprio con Tommaso Stanzani poco prima dell'inizio della trasmissione. "Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera", è stata l'osservazione ripresa sui social e commentata da chi l'ha criticata. I fan del vincitore del GF Vip 5, infatti, non hanno sorriso alla battuta sostenendo Zorzi e i motivi della sua commozione. "Sia mai che qualcuno si concentri sulla negazione di diritti fondamentali invece che su finte imitazioni indecenti" ha scritto qualcuno, aggiungendosi anche a chi ha criticato Stanzani per i suoi sorrisi: "E il moccioso ride. Cosa non si fa per andare in tv. I giullari invece sanno sempre divertire i potenti. Ma anche i potenti di oggi domani potrebbero non esserlo più".

E Tommaso Zorzi? Nessun commento diretto alla discussione nata sui social sul suo conto, ma su Instagram si è mostrato in un video con il volto perplesso e la scritta: "A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglia".