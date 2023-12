Fiorello: "È uscito il nuovo libro di Stefano De Martino, il titolo è 'Tutte' e la prefazione è di Sangiuliano"

In diretta dal glass natalizio del Foro Italico, Viva Rai2! guidato da Fiorello, con Biggio, Casciari e tutta la banda, ha suonato ancora una volta la sveglia agli italiani a colpi di musica, balli, grandi ospiti e il consueto appuntamento con la rassegna stampa più improbabile d'Italia.

Protagonista della puntata di oggi è stato il Ministro Gennaro Sangiuliano. Fiorello ha commentato ironicamente la recente diffida che il ministro avrebbe mandato al programma Un giorno da pecora di Radio Uno: "Geppi, Lauro, voi non avete idea di chi sia Sangiuliano… Ha cazziato perfino i tedeschi! Noi non ci permettiamo di prenderlo in giro, è una persona veramente terribile". E dopo un breve ‘collegamento’ con la casa del ministro – sulle note della colonna sonora di "Rocky" – lo showman ha rincarato la dose: "Però c’è da dire che è preparatissimo, mia figlia va a lezione di greco da lui. Pensate che il tutto è cominciato quando Geppi presentò il Premio Strega – dove, tra l’altro, io non entrai per poco con un mio libro di cui nessuno sa niente – e lo colse in castagna. Ma, d’altronde, non è che una persona come lui può andare lì e, con tutti gli impegni che ha, leggersi per forza 5 libri! State attenti, comunque, è pericolosissimo".

E ancora: "È uscito il nuovo libro di Stefano De Martino" ha proseguito Fiorello. "Il titolo è 'Tutte' e la prefazione è di Sangiuliano (...) Nella settimana di Sanremo vi consiglio di andare a rubare a casa di tutti i cantanti in gara, tanto non ci saranno. Attenti però ai sistemi di allarme. Sapete qual può essere un sistema efficace? Sangiuliano! Me lo immagino mentre minaccia i ladri: ‘Se volete entrare in questa casa dovrete passare sul mio corpicino’…”.

Quanto alla Cop28 e, in particolare, alla notizia per cui a Dubai sarebbero andati 315 jet privati: "Fanno la conferenza sul clima e ci vanno con il jet privato?" ha commentato lo showman. "Così sembra più che altro una convention di piloti. Pensate che ora dovranno organizzare la Cop29 per i danni che hanno fatto alla Cop28! Se ci devi andare, lo fai o a piedi come al cammino di Santiago di Compostela o a dorso di mulo. La Meloni però è stata brava: si è fatta portare in spalla da Crosetto a piedi. E sai chi lo frustava?". E non poteva mancare anche qui un riferimento al grande ‘assente’ di oggi: "Sangiuliano!". Un dubbio però ha tormentato Fiorello: "Ora che lo abbiamo preso in giro, rischiamo qualcosa? Si sa che lui è permaloso…".