Fiorello e la moglie Susanna, la doccia hot: passione alle stelle (dopo 26 anni)

Baci appassionati, effusioni e una passione travolgente. È ciò che emerge dalle "focose" immagini di Rosario Fiorello con la moglie Susanna al mare, sempre più innamorati e vicini dopo 26 anni di vita insieme (e 19 di matrimonio). I due, infatti, trasformano la vacanza a Positano in una vera e propria fuga romantica, un momento di relax dagli impegni lavorativi e un modo per trascorrere del tempo di qualità in coppia e rafforzare, così, un legame portandolo fuori dalla solita routine.

Fiorello, infatti, prima di correre di nuovo a lavoro nel tour che lo vedrà protagonista con lo spettacolo "Fiorello presenta: Fiorello!", in giro per l'Italia con la tappa finale, il 17 settembre all'Arena di Verona, si ritaglia un po' di tempo da dedicare alla sua dolce metà ed entrambi sembrano apprezzare molto questa rilassante e intima fuga d'amore.

Fiorello e Susanna, la storia del loro amore

Rosario Fiorello e Susanna Biondo si conoscono nel 1996 e diventano marito e moglie nel 2003, il 14 giugno, con una piccola e intima cerimonia con solo 17 invitati. Anche se all'epoca di Karaoke, i due, si conoscevano già, l'amore è scoppiato, dopo la fine del programma cult del conduttore che, prima di conoscere la donna, veniva da diverse relazioni che erano state al centro del gossip come quella con Anna Falchi e Luana Colussi. Susanna, però, è stata in grado di fargli battere il cuore più di tutte le altre e lo ha fatto tornare, come ha raccontato lui, "un uomo normale" imparando a separare la vita nel mondo dello spettacolo da quella reale. Fiorello e Susanno hanno una figlia insieme, Angelica, oggi quindicenne.

Chi è Susanna Biondo, la storica compagna di Rosario Fiorello

Classe 1965, segno del toro (è nata, infatti, il 21 aprile) una bellezza mediterranea e un marito famosissimo, Susanna Biondo è un'imprenditrice italiana, moglie di Rosario Fiorello e mamma di due ragazze. Dopo una laurea in Economia e Commercio, la donna ha iniziato a lavorare nell'azienda di doppiaggio e post produzione cinematografica del padre e dopo il matrimonio con Edoardo Testa è nata la sua primogenita Olivia, oggi, ventisettenne e sorellastra di Angelica, la figlia avuta con Fiorello.