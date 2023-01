Spoilera la gravidanza di Nina Zilli e la fa infuriare, Fiorello riceve il tapiro: "Chiedo scusa"

Rosario Fiorello si è portato a casa un bel tapiro d'oro dopo l'episodio che, negli ultimi giorni, l'ha fatto finire al centro di un polverone mediatico. Il conduttore e showman, infatti, è stato incolpato di aver diffuso la notizia della gravidanza di Nina Zilli nel suo show mattutino di Rai 2, prima ancora che lo facesse la diretta interessata facendo, così, finire la notizia su tutti i giornali e infuriare la cantante piacentina.

La Zilli, infatti, dopo lo spoiler, non l'ha presa proprio bene e si è scagliata contro il conduttore siciliano e nello specifico la sua spalla, Fabrizio Biggio, bocca da cui è uscito il pettegolezzo, rivendicando quanto l'annuncio di una gravidanza sia un fatto strettamente personale. "Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?" scriveva Nina, che sta per avere un figlio dal compagno, il musicista Danti, sui social qualche giorno fa, "Avrei dovuto dirlo io a voi".

E così ci ha pensato Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia, a fare giustizia consegnando al conduttore, nella puntata dello show di ieri sera, venerdì 13 gennaio, l'iconico tapiro d'oro simbolo di gaffe, scivoloni e brutte figure da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano. E Fiorello, consapevole del suo errore ha fatto un mea culpa chiedendo scusa alla cantante anche se, ci ha tenuto a far ricadere la colpa su Biggio: "Sapevo della gravidanza di Nina Zilli prima ancora che lei fosse effettivamente incinta perché me lo aveva detto Danti il giorno prima di metterla incinta. Ma non ho parlato. Poi è arrivato Fabrizio Biggio, il responsabile è lui. Scherzi a parte, ne approfittiamo per chiedere scusa a Nina" sono state le parole di Fiorello che, poi, scherzando, ha ammesso di meritare un secondo tapiro d'oro per aver svelato il numero di Alessia Marcuzzi in diretta.

"Siccome oltre alla gravidanza di Nina abbiamo anche spoilerato il numero di cellulare di Alessia - ha ironizzato Rosario - Vorrei ricevere un doppio Tapiro. Così recupero Belen".