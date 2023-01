Fioretta Mari racconta le molestie: "Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi"

Ha cinquant'anni di carriera alle spalle Fioretta Mari, un passato professionale denso di tappe e successi che oggi, alla luce dell'intervista rilasciata a Repubblica, si riempie anche di contenuti molto forti. L'attrice, direttrice artistica e regista teatrale nota al pubblico televisivo anche per essere stata docente di dizione e recitazione degli allievi del programma televisivo Amici di Maria De Filippi, ha rivelato le aggressioni e i ricatti subiti nel corso della sua lunga attività nell'ambito di un Me Too all'italiana che sta prendendo forma in questi giorni grazie alle denunce del collettivo Amleta.

"Sono stata molestata oltre trenta volte: hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all'improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace" ha detto Mari, oggi insegnante presso la scuola di Simona Izzo e al Lee Strasberg Institute di New York. "Ricordo con orrore quando il marito di un'amica mi ha assalita nella loro villa in Sicilia. Stavamo per fare il bagno quando mi chiese se volevo vedere una foto, dentro casa. Gli dissi di sì: mi ha aggredita con la mia amica che nuotava a pochi metri. Gli ho chiesto se non si vergognasse" ha proseguito parlando dell'uomo, "un importantissimo organizzatore di spettacoli".

Un episodio che ha lasciato il segno quello, ma mai come un altro che adesso ricorda con particolare amarezza. "Ho avuto paura quando un noto regista con cui lavoravo, che oggi non c'è più, mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c'era un evento di famiglia. Non avevo via d'uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c'erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L'indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero" ha dichiarato ancora Mari che però preferisce non fare il nome della persona nemmeno oggi che non c'è più: "Non è il solo predatore a essere morto. Anzi, l'unico vivo ha una bella età. Ma non ha senso distruggere oggi figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Mediaset".

"Non andate sole ai provini"

Ma perché non denunciò tutto allora? "Non ero la guerriera che sono oggi, avrebbe significato non lavorare più e minacciare la carriera di mio zio (Turi Ferro ndr), che era amico di tutti loro" ha spiegato Fioretta Mari: "Senza denunce mi hanno comunque tolto moltissime parti, alcune cucite su di me". Oggi sente di dare un consiglio alle giovani per difendersi dai predatori: "Prego le giovani di non restare mai da sole con questi uomini e di andare ai provini sempre con amiche o amici".

Nella sua carriera l'attrice ha avuto anche esperienze ottime, con uomini gentili e cortesi che hanno lasciato un segno molto positivo nella sua vita. "Posso parlare benissimo di Manfredi, Albertazzi, Lionello, Solenghi. Baudo è l'uomo più per bene che abbia conosciuto, come Tognazzi" ha ricordato. E ancora: "Al teatro devo tanto anche alla Tv: gli anni con Maria De Filippi sono stati i più belli (....) Sono stati anni puliti: lei si circonda solo di eccellenze. Invece siamo circondati da mediocrità. E sono loro ad alimentare il sistema predatorio costruito sulle avances sessuali. Potrei fare decine di nomi di colleghe ma mi denuncerebbero".