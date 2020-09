Flavia Vento via dal GF Vip, l'amico: “La tengono in hotel, piange perché i cani sono disperati”

Appena 24 ore è durata l’esperienza di Flavia Vento al Grande Fratello Vip: la soubrette ha abbandonato la Casa con valigia al seguito nella prima notte di permanenza, accusando la forte nostalgia per i suoi cani e la preoccupazione che soffrissero troppo la sua assenza. Sull’addio tanto tempestivo quanto inaspettato, né la diretta interessata, né la produzione del programma di Canale 5 ha più aggiunto dettagli che, con tutta probabilità, saranno oggetto della prossima puntata del reality in onda venerdì 18 settembre.

Ma intanto, dov’è Flavia Vento? E come sta ora la ormai ex concorrente del Gf Vip? A raccontare qualcosa sul momento attuale attraversato dalla 43enne romana è l’amico l’influencer Amedeo Venza che su Instagram ha spiegato di averla raggiunta telefonicamente.

Flavia Vento dopo l’addio al GF Vip: “La tengono ancora in hotel”

“Ho raggiunto Flavia Vento al telefono e ha iniziato a piangere perché la tengono ancora in hotel e sente che i cani sono disperati per la sua assenza. Poi di botto mi ha attaccato il telefono in faccia”: questo quanto si legge in una Instagram Stories pubblicata da Amedeo Venza, oggi blogger e influencer in passato protagonista di Uomini e Donne come corteggiatore di Tina Cipollari. “A questo punto restavi nella casa se dovevi rimanere in hotel…”, il commento ironico alla vicenda che è già nella storia del reality per un risvolto così sorprendente.

(Di seguito la storia tratta dal profilo Instagram amedeovenzaofficial_)