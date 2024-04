Flavia Vento scrive a Myrta Merlino dopo le parole su Totti: "Intervista mai autorizzata, stanno provvedendo i miei legali"

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Flavia Vento su Francesco Totti in un'intervista ricca di dettagli sulla presunta relazione che avrebbero avuto in passato, anche poco prima che l'ex capitano giallorosso sposasse Ilary Blasi. "Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore" è uno dei virgolettati riportato dal settimanale Di Più: "Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c'era un'alchimia fisica e mentale molto forte". Le affermazioni hanno fatto il giro della rete e sono state commentate anche a Pomeriggio 5, con Myrta Merlino che ha criticato il comportamento di Flavia Vento. "Perché proprio adesso questa affermazione? Perché Flavia Vento sente il bisogno di fare questa rivelazione, in un momento in cui processualmente è una rivelazione crucialissima perché ribalta di nuovo tutto, il traditore è Totti?" ha argomentato la conduttrice a cui la diretta interessata ha voluto scrivere pubblicamente come siano andate davvero le cose a proposito di quell'intervista.

"Cara Myrta Merlino, la mia intervista sul settimanale Di Più non è mai stata autorizzata da me. Le parole scritte dalla giornalista sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo a tutto ciò", ha scritto su X la ex showgirl che in altri post ha poi aggiunto altri dettagli per prendere le distanze da quelle dichiarazioni. "Mi ha chiamato la giornalista Raffaella Ponzo per chiedermi di fare foto e intervista, io ho detto di no, che non volevo più parlare di quella persona. Avrò detto a lei due frasi e poi mi vedo sulla copertina di Di Più a mia insaputa senza nessuna autorizzazione e senza aver mai aver detto certe parole. Sono scioccata, un'intervista del tutto finta come si può fare una cosa del genere?". Insomma, una smentita a tutti gli effetti la sua, e tutta la faccenda sarebbe ora nelle mani dei suoi avvocati.

