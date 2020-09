Flavia Vento invoca la Madonna sui social: “Proteggimi dai giudizi delle persone cattive”

Flavia Vento ha ripreso possesso dei social dopo la pausa dovuta alla brevissima permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, abbandonata appena 24 ore l’inizio dell’esperienza televisiva. La soubrette è tornata su Instagram postando l’immagine di una statuetta della Madonna correlata da una preghiera: “Cara Madonna della Rivelazione proteggimi dai giudizi di persone cattive e ignoranti. Manda benedizioni a coloro che giudicano senza conoscere. So che sei vicina a me grazie”, si legge nel post della ex concorrente del reality di Canale 5, già entrata nella storia del reality per essere stato il personaggio con la permanenza più rapida nel programma.

Il riferimento, evidentemente, è a quanti hanno commentato negativamente la sua scelta di lasciare il gioco così presto, recriminandole di non aver pensato prima alla possibilità che la nostalgia dei suoi cani potesse essere per lei fonte di insormontabile preoccupazione. Se stasera Flavia Vento sarà o meno presente durante la seconda puntata dello show per ulteriori spiegazioni non è dato sapere: al momento, la sentita invocazione è il segnale di un ritorno alla completa normalità.

Gf Vip, i concorrenti preoccupati: "Flavia Vento stralunata, ma non era vino"

L’uscita a tempo record dal Grande Fratello Vip di Flavia Vento ha stupito i telespettatori e non solo. Anche gli inquilini presenti nella Casa di Cinecittà si sono detti perplessi rispetto a quanto accaduto e, durante un momento di relax in giardino, hanno raccontato di aver notato atteggiamenti strani da parte della showgirl. "Lei continuava a dirmi ‘tu hai capito il motivo per cui me ne vado? Dai, hai capito vero? Ma dai, hai capito’. Poi si girava e se ne andava", ha ricordato Andrea Zelletta; "Ma non sta bene lei, è chiaro che non sta per nulla bene. Io c’ho parlato e sembrava normale e invece…", la considerazione di Patrizia De Blanck (già protagonista di numerosi liti con Flavia a suon di 'vaffa'); "Io quando l’ho vista già all’entrata ho capito, mi ha guardato ed era persa", ha aggiunto Dayane Mello: “Ha uno sguardo molto strano, non lo so se ha bevuto tutta una bottiglia di vino”. La conclusione è stata di Massimiliano Morra: "Ma no, lei è così vive stralunata”.